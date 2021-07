Deklarowanym celem rozbudowy gdańskiego portu jest to, by Polska mogła w większym stopniu sama obsługiwać ładunki, które trafiają do kraju. Dotychczas z rosnącego zapotrzebowania nad Wisłą korzystały duże porty niemieckie. Teraz ma się to zmienić, a docelowo pozwolić na dalszą ekspansję na rynkach naszych południowych sąsiadów. To może się jednak okazać skomplikowane. – Trudno powiedzieć, czy zgodnie z zamierzeniami inwestora po rozbudowie uda się przekierować do polskich portów przeładunki, które dziś trafiają do Polski przez Niemcy. Być może zwiększy się liczba ładunków trafiających na Węgry czy Słowację. Niektórzy importerzy z południa kraju czasami wybierają jednak nieco tańsze sprowadzenie towaru zza zachodniej granicy, a nawet z Rotterdamu czy Antwerpii – ocenia Piotr Stareńczak.