Zarząd Portu Gdańsk w konkursie wybrał właśnie operatora, które zajmie się nowymi inwestycjami. Zwycięzcą została spółka DCT Gdańsk, czyli operator dwóch istniejących terminali przeładunkowych. Teraz powstanie kolejny o nazwie Baltic Hub 3. W ramach przedsięwzięcia, którego szacunkowa wartość to 450 mln euro, ma zostać wybudowane nabrzeże o długości 717 m, głębokości 18 m (tzw. głębokowodne) oraz plac o powierzchni 36 ha. W ramach projektu zamontowanych zostanie też siedem suwnic zdolnych do rozładunku największych statków. W obiekcie stanie też 20 automatycznych suwnic RMG, które będą obsługiwane zdalnie przez operatorów. To wszystko pozwoli zwiększyć możliwości przeładunkowe o połowę – z 3 mln TEU (jednostka pojemności równa kontenerowi o długości 20 stóp) do 4,5 mln TEU. Rozpoczęcie budowy nowego terminala zaplanowano na drugą połowę 2022 r., a jego uruchomienie przewidziane jest w połowie 2024 r. Po ukończeniu nowego terminalu DCT Gdańsk stanie się jednym z największych terminali kontenerowych w Europie.