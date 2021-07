Popyt zależy m.in. od nastrojów konsumentów. W czerwcu wskaźnik obrazujący skłonność do dokonywania ważnych zakupów wyniósł -7,8 pkt (taka była różnica między odsetkami optymistów i pesymistów) wobec -10,1 pkt miesiąc wcześniej. W lipcu, jak podał wczoraj GUS , miała miejsce dalsza poprawa: do -6,1 pkt. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (uwzględniający również oceny zmian sytuacji gospodarstw domowych i kraju) wyniósł w lipcu -13,5 proc. W stosunku do czerwca poprawił się o 1,3 pkt, ale równocześnie był minimalnie niżej niż rok wcześniej. Wyraźnie wyższy niż rok wcześniej był tzw. wyprzedzający wskaźnik ufności. Obejmuje on przewidywania co do sytuacji ekonomicznej rodzin respondentów, jak i całego kraju, ale też zmiany poziomu bezrobocia i oszczędzania.