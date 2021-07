Amerykańska administracja wydała w ostatnim półroczu ok. 2500 koncesji na poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu na gruntach należących do państwa – wynika z informacji Associated Press. Ponad 2000 z nich datuje się już na okres rządów Joego Bidena, który w kampanii wyborczej deklarował, że zatrzyma odwierty na ziemiach rządowych.