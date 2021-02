W niedzielę wieczorem resort rolnictwa poinformował o wykryciu pierwszego zakażenia norki koronawirusem na fermie w powiecie kartuskim (woj. pomorskie). Przystąpiono do uboju zwierząt, a osoby mające z nimi kontakt objęto kwarantanną.

Sprawa ponownie rozpala konflikt między hodowcami a rządem, który dawał do zrozumienia, że najchętniej zlikwidowałby fermy norek w Polsce. – Gdy zgodnie z urzędowymi badaniami diagnostycznymi zostanie potwierdzone u norek zakażenie SARS-CoV-2, powinna nastąpić likwidacja stada – stwierdza kategorycznie prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk, dyrektor w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym ‒ Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach (PIWet-PIB).

Choć na razie władze nie przewidują prewencyjnego wybijania zwierząt na fermach, na których nie wykryto wirusa (tak jak zrobiono to w Danii), wszystko zależy od dalszych badań. – Pozostałe fermy powinny zastosować szczególne warunki w zakresie bioasekuracji i ochrony zatrudnionych pracowników przed możliwością zakażenia. Bardziej precyzyjne rekomendacje dla branży będą możliwe po przebadaniu norek ze znaczącej liczby ferm zlokalizowanych w Polsce – dodaje prof. Krzysztof Niemczuk.

Takie postawienie sprawy wywołuje sprzeciw hodowców, którzy obawiają się, że stanie się to pretekstem do trwałego zamknięcia ich biznesów. Twierdzą, że podjęte przez państwo środki są wadliwe. – Znalezienie choćby jednej norki zakażonej powoduje natychmiastowe wybicie całego stada bez względu na to, czy znajduje się w nim 200 zwierząt, czy 250 tys. Badania przeprowadzane są poprzez pobranie wymazu u zwierząt metodą PCR, której wyniki mogą nawet w 80 proc. być wadliwe. Rozporządzenie nie przewiduje jednak wykonania dodatkowych badań z krwi, które potwierdziłyby w 100 proc. wykrycie wirusa u danego zwierzęcia – wskazuje Szczepan Wójcik, prezes Związku Polski Przemysł Futrzarski (ZPPF).