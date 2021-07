Można oceniać, że tak dobre nastroje to w dużej mierze efekt odłożonego popytu, jednak zdaniem ekspertów to za mało, by wytłumaczyć tak dobre dane i optymizm polskiego przemysłu. – Wstrzymanie się z zakupami do momentu odmrożenia gospodarki to tylko jeden z czynników. To, że sprzedaż detaliczna i przemysłowa w maju przebiła oczekiwania, może wiązać się też z tym, że ludzie doszli do wniosku, iż nie warto mieć wielkich depozytów w bankach, skoro oprocentowanie na nich jest zerowe. Analizując historyczne dane i nie robiąc rozróżnienia na rachunki bieżące i terminowe, widać, że wcześniej przybywało na konta po kilka miliardów złotych na miesiąc. Teraz ubywa, choć przecież pensje wzrosły. Moim zdaniem oznacza to, że ludzie poszli do sklepów – zauważa Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.