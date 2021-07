To kolejne podejście do dofinansowania zakupu elektryków. Bonusy dla samorządów na e-autobusy rozeszły się w zaledwie dwa tygodnie. Z kolei poprzedni program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) „Zielony samochód”, skierowany do osób fizycznych, taksówkarzy i firm, które nie korzystały z aut do usług transportowych bądź spedycyjnych (ze względu na konieczność notyfikacji w Komisji Europejskiej), zakończył się niepowodzeniem. Złożono zaledwie 344 wnioski na ok. 11 mln zł z puli 150 mln zł.