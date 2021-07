Dopytane o tę kwestię przez DGP, GFG zapewnia, że przejęta z końcem maja huta, wyposażona w piec elektryczny pozwalający na przetwarzanie stali z recyklingu , będzie jednym z ważnych elementów pozwalających na to, by spółka stała się największym producentem stali niskoemisyjnej. GFG liczy też, że produkowane tam blachy grube będą wykorzystywane do inwestycji w ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy.