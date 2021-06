Turniej zaczął się 11 czerwca i potrwa do 11 lipca. Spotkania można oglądać w naziemnych stacjach TVP1 , TVP2, TVP Sport, w satelitarnym TVP 4K (w wyższej jakości obrazu i dźwięku), a także online. – Oba dotychczasowe spotkania Polaków wskoczyły na podium najchętniej oglądanych programów w tym roku – komentuje Katarzyna Baczyńska z agencji One House. Spodziewa się więc, że Euro będzie sukcesem oglądalnościowym, chociaż zastrzega, iż będzie to sukces „na miarę czasów” – tzn. nie tak spektakularny jak podczas poprzedniej imprezy podobnej rangi: mistrzostw świata w Rosji w 2018 r.

– Spadek oglądalności w porównaniu do poprzednich mistrzostw jest znaczący, ale to tendencja światowa – mówi Marek Racławski z domu mediowego MullenLowe MediaHub.

Katarzyna Baczyńska wskazuje też na mniejsze niż trzy lata temu emocje związane z turniejem. – Widać to zarówno wśród kibiców, jak i marketerów. Trudno jednoznacznie powiedzieć, dlaczego tak jest. Czy to kwestia ich przełożenia o rok, czy niepewności związanej z COVID-19, czy tego, że jesteśmy po prostu zmęczeni nadmiarem emocji i ciężej w nas je obudzić, nawet te pozytywne – zastanawia się.

W każdym razie dzisiejszy mecz powinien przyciągnąć jeszcze więcej telewidzów niż ten z Hiszpanią, bo stawka jest wysoka. – Natomiast jeśli nie przejdziemy do dalszej fazy turnieju, to frustracja zniechęci wiele osób do oglądania kolejnych transmisji – stwierdza Marek Racławski. – Piłkarsko to naprawdę interesujące mistrzostwa. Nie ma właściwie słabeuszy, a kilka drużyn gra świetną piłkę. Zawodnicy zostawiają serca na boisku. Może poza meczem Polski ze Słowacją, to rozgrywki warte oglądania. I sądzę, że będzie tak do samego końca – dodaje.