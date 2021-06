Cena mleka w stosunku do kwietnia nieznacznie spadła (o 0,6 proc.), ale w skali roku ceny skupu były w maju o ok. 16 proc. wyższe niż rok wcześniej. W tym przypadku decydują nie tylko koszty produkcji, ale także wysoki wzrost eksportu – zwłaszcza do Chin. Jak wynika z danych GUS , eksport wyrobów mleczarskich z Polski do Państwa Środka był w I kw. o ok. 58 proc. wyższy niż rok wcześniej. – Rynek mleka charakteryzuje się cyklicznością i można się spodziewać, że w ciągu najbliższych miesięcy cena skupu mleka pozostanie w trendzie wzrostowym – mówi Jakub Olipra.