Unijny Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) przewiduje do podziału bezprecedensową kwotę 672,5 mld, która ma niwelować skutki pandemii i zapobiegać podobnym problemom w przyszłości. Burzliwa dyskusja nad potrzebą stworzenia gwarancji uczciwych i przejrzystych procedur rozdziału tych pieniędzy w Polsce stanęła w zasadzie na niczym. Okazuje się jednak, że nie tylko w naszym kraju. Koalicja unijnych organizacji pozarządowych działających na rzecz otwartych, uczciwych i rozliczalnych wydatków publicznych (wśród jej członków jest polska Fundacja ePaństwo) przeanalizowała zarówno unijne regulacje, jak i krajowe plany odbudowy 22 państw. Wyniki nie są optymistyczne. Choć 68 proc. krajów zobowiązało się do publikowania informacji o wdrażaniu RRF, to tylko dwa z nich – Bułgaria i Rumunia zadeklarowały udostępnienie pełnych informacji o tym, do kogo ostatecznie trafią środki.