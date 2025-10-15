W raporcie szczegółowo omówiono wiele aspektów funkcjonowania branży e-commerce, a wśród najważniejszych wniosków znalazły się m. in:

Coraz szybsza adopcja rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję (AI) : prawie połowa firm integruje AI w swoich operacjach, w Polsce 39% badanych deklaruje jej wykorzystanie.

: prawie połowa firm integruje AI w swoich operacjach, w Polsce badanych deklaruje jej wykorzystanie. Social commerce rośnie w siłę : 87% firm jest obecnych w mediach społecznościowych, z Tik Tokiem i Instagramem na czele. Polscy przedsiębiorcy deklarują wykorzystanie platform społecznościowych na tym samym poziomie.

: firm jest obecnych w mediach społecznościowych, z Tik Tokiem i Instagramem na czele. Polscy przedsiębiorcy deklarują wykorzystanie platform społecznościowych na tym samym poziomie. Rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju: 85% firm uważa go za ważny aspekt działalności - wielu sprzedawców ogranicza użycie plastiku, zajmuje się odsprzedażą (reselling) i przechodzi na model cyrkularny. Polskie firmy również w czołówce – 80% badanych deklaruje, że zrównoważony rozwój jest istotny w ich działalności.

„Nasz raport pokazuje jak ewoluuje e-commerce: od personalizacji napędzanej sztuczną inteligencją i social commerce po wzrost znaczenia handlu transgranicznego oraz zrównoważonego rozwoju. Nie chodzi tu tylko o trendy - zauważamy potężne procesy transformacyjne, które mają swoje odzwierciedlenie zarówno na lokalnym, jak i globalnym poziomie” - powiedział Pablo Ciano, CEO DHL eCommerce. „Widzimy, że firmy skalują się szybciej, sprzedają mądrzej i priorytetyzują zrównoważony rozwój jak nigdy dotąd, a DHL, jako dostawca usług logistycznych, jest integralną częścią tych procesów” – podsumował Pablo Ciano.

Polskie firmy wykorzystują momentum

W ramach pierwszej edycji raportu DHL eCommerce Trends 2025 Business Edit zbadano 300 firm z branży e-commerce z Polski. Polscy przedsiębiorcy bardzo sprawnie posługują się możliwościami jakie dają im różne platformy sprzedażowe. 32% z nich deklaruje prowadzenie działalności na dwóch, 27% na trzech, a 29% na czterech i więcej marketplace’ach.

„Z naszego badania wyłania się bardzo ciekawy obraz polskiego biznesu e-commerce: firmy prowadzą działalność handlową praktycznie na całym świecie, wykorzystując różne platformy, a także są obeznane z najnowszymi trendami i innowacjami. To przedsiębiorcy, którzy rozumieją cyfrowy świat, prowadzą dialog ze swoimi klientami w social mediach i potrafią wykorzystać potencjał usług logistycznych” – powiedziała Agnieszka Świerszcz, CEO DHL eCommerce Polska.

Po pierwsze logistyka. 96% sprzedawców detalicznych twierdzi, że ich oferta logistyczna jest kluczowa dla finalizacji transakcji (w Polsce 97%), a 86% uważa, że bezpłatna dostawa i zwroty pozytywnie wpływają na sprzedaż – polscy przedsiębiorcy ufają temu rozwiązaniu w większym zakresie, aż 89% respondentów potwierdziło tę tezę. Co więcej, coraz ważniejsze dla polskich firm e-commerce są usługi subskrypcyjne, które zmieniają dotychczasową lojalność klientów. W skali globalnej 52% firm oferuje subskrypcje produktów, a w Polsce 41% firm deklaruje wykorzystanie tego typu modelu współpracy. Na świecie 14% przedsiębiorstw oferuje subskrypcje na dostawę i zwroty, w Polsce na razie tylko 11%.

Sprzedaż bez granic. Polskie firmy e-commerce są aktywne w handlu międzynarodowym - 61% zbadanych podmiotów realizuje część swojej sprzedaży na rynkach zagranicznych. W tym aspekcie Polska goni średnią światową, która wynosi 64%. Globalne rynki stają się naturalną alternatywą i pozwalają na dalszy dynamiczny rozwój biznesów. 67% badanych podmiotów z Polski zadeklarowało eksport produktów do Niemiec, 42% do Francji, 31% do Wielkiej Brytanii, 30% do Czech, a 24% do USA. DHL eCommerce Polska wspiera polskie firmy w ekspansji międzynarodowej - w ostatnim czasie uruchomiło nową funkcjonalność w aplikacji Mój DHL. Użytkownicy mogą wysłać paczkę zarówno do Polski, jak i 27 innych krajów europejskich bez konieczności drukowania etykiet. Dzięki temu można bardzo łatwo nadać przesyłkę do ponad 150 000 punktów i automatów DHL w całej Europie.

Punkty odbioru przesyłek poza domem to must-have. Punkty odbioru przesyłek poza domem są niezbędne dla dużych firm i praktyczne dla mniejszych podmiotów – 96% dużych i średnich sprzedawców internetowych twierdzi, że mają one kluczowe znaczenie dla zwiększania sprzedaży i powtórnych zakupów, a 53% jednoosobowych przedsiębiorców polega na nich w największym stopniu przy wysyłaniu paczek. Dlatego DHL eCommerce stale rozwija swoją sieć w Polsce, która obejmuje obecnie ponad 7000 automatów DHL BOX oraz 16000 punktów DHL POP.

Cyfrowa transformacja. Polska należy do najbardziej zaawansowanych krajów, jeśli chodzi o wdrażanie innowacyjnych rozwiązań płatniczych. 45% polskich firm oferuje już BNPL (ang. „buy now, pay later”), co czyni nasz kraj wiceliderem tej formy płatności w UE, za Holandią (48%). Na świecie wyprzedzają nas tylko Australia (56%), Malezja (54%) czy Indie (50%).

Nowa generacja wchodzi do gry. W globalnym ujęciu pokolenia Gen Z i Millennialsi dominują w cotygodniowych zakupach online. Sprzedawcy zauważają, że Gen Alpha staje się nowym i istotnym czynnikiem wpływającym na zakupy w gospodarstwach domowych. Polska nie odbiega tu od uśrednionych wyników globalnych.

Aby zapoznać się ze wszystkimi kluczowymi wnioskami z raportu, zapraszamy na www.dhl.com/reports