Te działy mogą liczyć na kontrakty branżowe. Mają to być umowy pomiędzy rządem a przedstawicielami poszczególnych branż. Rząd zobowiąże się np. do poprawy prawa czy nowych inwestycji, dofinansowania badań naukowych, a branża – do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych bądź szkoleń pracowników.