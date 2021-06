Na rynku producentów czy państw transferowych Polska pojawia się nie tylko w kontekście amfetaminy. Na przykład w przypadku MDMA (metylenodioksymetamfetaminy) w czterech państwach UE zlikwidowano 28 laboratoriów. W tej grupie znalazła się także Polska. Jeśli chodzi o heroinę, to także jesteśmy w niewielkiej grupie państw, obok Holandii, Belgii, Bułgarii i Estonii, w których doszło do konfiskat bezwodnika octowego potrzebnego do produkcji, o łącznej objętości 26 tys. litrów.

I choć liczba zgonów spowodowanych narkotykami jest u nas mniejsza niż w innych krajach (to powód sześciu śmierci na milion, wobec średniej w UE na poziomie 15), to już obraz dotyczący spożycia jest niepokojący. Znów na czołówkę wybija się amfetamina, mniej zażywamy heroiny i kokainy. Nie odbiegamy od średniej, jeśli chodzi o konopie indyjskie. Dla przykładu kokainy próbowało 0,7 proc. badanych w wieku od 15 do 64 lat, co plasuje nas na drugim miejscu od końca. W Hiszpanii, w której wskaźnik jest najwyższy, przyznało się do tego ponad 11 proc. Ale także w naszym regionie jest to bardziej rozpowszechniony narkotyk. Jak wynika z deklaracji respondentów w Czechach problem dotyczy 1,7 proc. obywateli, na Słowacji niemal 1 proc. Jeśli chodzi o konopie indyjskie, to jesteśmy na 10. miejscu od końca. Dużo większym problemem jest amfetamina – jesteśmy na 9. miejscu na 26 państw, skąd udało się zebrać dane, ze wskaźnikiem 2,4 proc. osób, które się przyznały, że chociaż raz w życiu jej spróbowały. Dane pokazują, że jedna trzecia wniosków o leczenie z uzależnień była właśnie związana z amfetaminą, podczas gdy średnia unijna to 7 proc. Na drugim miejscu jako powód rozpoczęcia terapii są konopie indyjskie (32 proc.), co wpisuje nas w europejskie trendy (36 proc.).