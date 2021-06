Comarch i Allegro to duże firmy. Co w tym towarzystwie robi prezes producenta gier Ten Square Games? Podstawa Marcina Zużałka jest nieduża, ale przychodząc w ubiegłym roku do firmy, uzyskał od akcjonariuszy możliwość skorzystania z programu motywacyjnego (kupił prawie 145 tys. akcji po cenie nominalnej wynoszącej 10 gr, obecna wartość rynkowa jednego waloru to ok. 440 zł; w końcu ubiegłego roku było to ok. 550 zł), który spółka wyceniła na ponad 72 mln zł. Ubiegłoroczny koszt: 18,1 mln zł. Zaraz za czołową trójką jest Grzegorz Miechowski, były prezes kolejnego wytwórcy gier 11 bit studios, który w 2020 r. zdecydował się na rozliczenie swojego programu motywacyjnego (taki sam mają dwaj inni członkowie zarządu) i kupił pakiet akcji po cenie zdecydowanie poniżej bieżącego kursu na giełdzie.