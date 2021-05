Kolejny powód, by wszystkie elementy sieci 5G traktować równoprawnie, podaje Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki: ‒ Część radiowa zawiera oprogramowanie, które jest aktualizowane, co oznacza, że nawet jeśli dokonamy oceny poziomu bezpieczeństwa dzisiaj, to nie ma gwarancji, jakie zmiany może przynieść aktualizacja – stwierdza. A to rodzi ryzyko nieuprawnionych działań. ‒ Część radiowa jest immanentnie związana z częścią dostępową sieci, są to zintegrowane moduły. To wymaga szczególnej dbałości o bezpieczeństwo procesowe i namysłu „krytycznego” nad ujęciem specyfiki takiej architektury i wynikającego z niej ryzyka w ramy regulacyjne – dodaje.