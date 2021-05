Gdy wczytamy się w dane GUS, zobaczymy, że w kwietniu tego roku sklepy sprzedały jednak mniej niż w marcu, wartość sprzedaży bowiem była o 6,8 proc. niższa. Taki był skutek zmagań z trzecią falą COVID-19, a konkretnie wprowadzanych obostrzeń w handlu i usługach. „Wpływ restrykcji potwierdza struktura danych. Najsilniejsze spadki miesiąc do miesiąca odnotowano w przypadku odzieży i obuwia, w grupie obejmującej prasę i książki. Mocny spadek dotknął także sprzedaż mebli oraz sprzętu RTV i AGD” – zauważają ekonomiści Banku Millennium. Ale dodają, że wraz z obniżeniem się liczby nowych zachorowań, odmrażaniem gospodarki i postępującymi szczepieniami wydatki na zakupy są coraz większe i dotyczy to nie tylko handlu, lecz także usług. Sprzyjać temu będzie to, że w wyniku pandemii większość gospodarstw domowych nie utraciła dochodów, a zgromadziła nawet oszczędności, które teraz zechce wydać. Do tego nastroje konsumentów są coraz lepsze, co potwierdzają ostatnie badania GUS – wskaźnik koniunktury konsumenckiej wyniósł 8 pkt i był najwyższy od początku pandemii.