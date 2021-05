Okazało się, że pandemia sprzyja sprzedaży telewizorów. – Są one kupowane do kolejnych pomieszczeń w mieszkaniach, bo okazuje się, że z powodu zdalnej pracy i nauki jest więcej osób, które chcą korzystać z telewizora. Popyt napędza też wejście na rynek konsol do gier w jakości 4K. Osoby, które ją kupiły, a mają starszy odbiornik, muszą go wymienić, by w pełni korzystać z jej funkcjonalności – zauważa Dominik Dobek ze Związku Cyfrowa Polska.