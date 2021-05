Nieoficjalnie mówi się, że to wynik nacisków ze strony amerykańskiej administracji rządowej, która obawia się, że bez półprzewodników będzie tracić wpływy w wyścigu z Chinami. Stąd zachęty i starania o to, by jak najwięcej części zostało wyprodukowanych na miejscu.

Samsung również planuje rozbudować swoje moce produkcyjne w USA. Poszczególne stany walczą właśnie o przyciągnięcie nowej fabryki półprzewodników Samsunga, której wartość ma przekroczyć 17 mld dol. Naturalnym kandydatem byłby Teksas, w którym są już zakłady firmy, ale w grę wchodzi też Arizona. Jednocześnie południowokoreańska firma zabezpiecza się, by nie powtórzyła się historia z tegorocznej zimy, gdy za sprawą rekordowych opadów śniegów na południu Stanów Zjednoczonych , zakład produkujący czipy pozostawał bez energii elektrycznej. Teraz oddział zajmujący się energetyką ma w planach postawienie w środkowym Teksasie instalacji fotowoltaicznych o mocy 700 megawatów. Warta ok. 670 mln dol. budowa ma rozpocząć się za rok. Jednocześnie Samsung przyspiesza budowę nowej fabryki w prowincji Gyeonggi w swojej ojczyźnie. Choć jej plany przedstawiono dopiero jesienią ubiegłego roku, pierwsze części ma dostarczać już pod koniec 2022 r.

Firma ogłosiła, że rozważa lokalizacje kolejnych zakładów. W tym kontekście wymienia się Europę, a konkretnie Niemcy bądź kraje Beneluksu. Dyrektor koncernu Pat Gelsinger przyznawał w wywiadzie dla Politico, że warunkiem jest jednak duże wsparcie finansowe. Może chodzić nawet o 8 mld euro dotacji publicznych. I można przypuszczać, że je otrzyma. Zwłaszcza że za sprowadzeniem produkcji czipów na Stary Kontynent opowiada się też Komisja Europejska, która zapowiedziała stworzenie sojuszu 22 państw, mających wspólnie działać na rzecz odbudowania lokalnej produkcji i zwiększania zdolności. To projekt na wzór powołanego wcześniej europejskiego sojuszu na rzecz baterii, który umożliwia zdobycie finansowania na produkcję akumulatorów do aut elektrycznych.

Jak przyznał Thierry Breton, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, Europa dotychczas zbyt pochopnie zlecała projektowanie i produkcję czipów poza kontynentem. W związku z tym z 44 proc. udziału w ich światowym wytwarzaniu w 1990 r. spadła do poziomu ok. 10 proc. Teraz chce to odwrócić i w ciągu kolejnej dekady podwoić te możliwości.