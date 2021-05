Nie wszędzie obniżki są tak radykalne. W Poznaniu minimalna opłata za wynajem powierzchni w pasie drogowym będzie obowiązywała w ograniczonym zakresie – tylko 1 gr za metr kwadratowy za dzień w terminie: do 30 czerwca 2021 r. i od 1 września 2021 do 15 marca 2022 r. W okresie wakacyjnym, czyli od 1 lipca do 31 sierpnia, właściciele lokali zapłacą połowę normalnej dziennej stawki, czyli od 50 gr w strefie staromiejskiej do 20 gr w strefie peryferyjnej.

Radni w Rzeszowie podjęli uchwałę o zmniejszeniu o połowę opłaty za zajęcie pasa drogowego dla restauratorów z 1,1 zł do 55 gr za metr kwadratowy. W Warszawie obowiązują obniżone o 75 proc. opłaty za zajęcie pasa drogi. We Wrocławiu w lutym tego roku obniżono opłatę do 1 zł dla pierwszej strefy i do 30 gr dla drugiej. W Olsztynie obowiązują stawki zmniejszone do 26 gr (standardowa opłata to 40 gr). W Gdańsku opłata obniżona o jedną trzecią (w stosunku do stawek standardowych), czyli do 60 gr, obowiązuje tylko do końca czerwca.