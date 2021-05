Restrykcyjne przepisy w Polsce zwiększają atrakcyjność gier hazardowych w szarej strefie. To kluczowa teza z najnowszego raportu przygotowanego przez EY, którego stworzenie zleciło Stowarzyszenie Graj Legalnie. Wynika z niego, że w 2020 r. obroty realizowane przez nielegalnych operatorów wyniosły aż 12,6 mld zł, co stanowiło 46,7 proc. całego rynku online. Zdaniem branży bukmacherskiej jedną z przyczyn tej sytuacji – obok wysokich obciążeń fiskalnych operatorów z licencją ministra finansów – jest wysoki poziom restrykcyjności polskich przepisów dotyczących działalności kasyn online. Jest on bowiem jednym z najwyższych w Unii Europejskiej.

– Raport EY nie pozostawia złudzeń, że restrykcyjne zapisy polskiej ustawy o grach hazardowych zwiększają atrakcyjność oferty nielegalnych operatorów. W szczególności dotyczy to monopolizacji państwa w wybranych segmentach rynku hazardowego online. Warto wspomnieć, że ma to wymierny efekt w postaci utraconych wpływów do budżetu państwa z tytułu podatku od gier – potwierdza Katarzyna Mikołajczyk, prezes Stowarzyszenia Graj Legalnie.

Z analizy EY wynika, że w państwach o mniej restrykcyjnych przepisach legalni operatorzy hazardowi online uzyskują wyższe przychody netto niż w krajach, gdzie przepisy są bardziej restrykcyjne. Tezy opracowania potwierdzają także, że zarówno obwarowania prawne wpływające na dostęp do legalnie świadczonych usług, jak i wysokość efektywnej stawki opodatkowania są istotnymi determinantami wielkości szarej strefy w segmencie online branży hazardowej. Mówiąc prościej: zdaniem bukmacherów, czym szybciej otworzy im się rynek do utworzenia kasyn online oraz stworzenia oferty pokera, tym lepiej i dla działających w Polsce przedsiębiorców i dla Skarbu Państwa, który zarobi na wpływach podatkowych.

– Trudno mi sobie wyobrazić, by ustawodawca zechciał zmienić ustawę hazardową. Uważa przecież, że jest ona najlepsza na całym świecie, że bardziej genialnej ustawy nikt nigdy nie uchwalił – kpi Artur Górczyński z „Nowej Demokracji TAK”, ekspert rynku gier hazardowych. Inna rzecz, że wątpi on, by umożliwienie jedynie bukmacherom organizowania pokera online zmieniło realia. Po pierwsze, nie są oni właściwie do tego przygotowani pod względem infrastruktury sieciowej. Po drugie, obecne reguły opodatkowania – 12 proc. podatku obrotowego oraz 25 proc. od wygranych – spowodowałyby, że zainteresowanie pokerem u bukmacherów byłoby niewielkie.