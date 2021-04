W ubiegłym roku do firm działających w Polsce popłynęło w sumie 132,2 mld zł w ramach pomocy , z czego 124,2 mld zł w ramach publicznej i 8 mld zł jako wsparcie de minimis. To o ponad 3,5 razy więcej niż rok wcześniej, kiedy przedsiębiorstwa otrzymały łącznie 36,4 mld zł – wynika z danych przygotowanych dla DGP przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Instytucja zaznacza jednocześnie, że to informacje wstępne, które mogą jeszcze ulec zmianie.

Dodaje również, że tak wysoka kwota to efekt pomocy kryzysowej, która została wypłacona firmom w związku z sytuacją wywołaną COVID-19. Chodzi o pomoc zatwierdzoną decyzjami Komisji Europejskiej. W ramach pomocy publicznej na wsparcie kryzysowe poszło w sumie 92,9 mld zł. Pozostałe 31,3 mld zł to inna pomoc, jak rekompensaty, dotacje, refundacje.

– To nie jest zaskoczenie. W zeszłym roku w Polsce, podobnie jak innych krajach Europy, były uruchamiane tarcze antykryzysowe. Miejmy tylko nadzieję, że tak duży wzrost udzielonej pomocy publicznej już się nie powtórzy. Inaczej będzie to oznaczało, że nasz kraj jest w poważnych kłopotach gospodarczych – mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Credit Agricole Bank Polska. Dodaje, że ważne jest jeszcze to, jakie będą długofalowe skutki. – Pomoc zahibernowała pewną strukturę gospodarczą. Pytanie, jak w nowej rzeczywistości, czyli po pandemii i bez dodatkowych pieniędzy, poradzą sobie przedsiębiorcy. Jak szybko będą umieli dostosować się do zmienionej struktury konsumpcji – zaznacza Jakub Borowski. ©℗