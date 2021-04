‒ Producenci mebli z Polski byli skłonni do głębokich obniżek cen w celu zwiększenia sprzedaży i nadrobienia strat wywołanych pandemią. Było to szczególnie widoczne w sierpniu i wrześniu ub.r., kiedy to według naszych badań ok. 70 proc. ankietowanych firm pozyskało nowych kontrahentów – wyjaśnia Mikołajczyk.