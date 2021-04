Grenlandia stanowi terytorium autonomiczne Danii, która wspiera ją dużymi subsydiami (591 mln dol. rocznie). Ale na mocy umowy samorządowej z 2009 r. o większości spraw mieszkańcy decydują sami. Do lokalnych władz należy także decyzja dotycząca pozwoleń na eksploatację surowców, które za sprawą zmian klimatu i topniejącej pokrywy śnieżnej stają się bardziej dostępne dla światowych koncernów. Zwiększenie wydobycia na wyspie jest postrzegane jako droga do uzyskania ekonomicznej samodzielności. A ta w przyszłości umożliwi mieszkańcom wyspy wybicie się na niepodległość. Do tej pory Grenlandia była mało aktywna gospodarczo. Większość kluczowych gałęzi takich jak przedsiębiorstwa połowowe i garbarnie znajduje się w rękach państwa, a prowadzenie działalności gospodarczej jest obwarowane wieloma regulacjami. Poprzedni rząd chciał to zmienić, podpisując umowę z chińską spółką. Przekonywał, że kopalnia będzie miała istotny wpływ na zróżnicowanie dochodów do grenlandzkiego budżetu. Ze złożami Kvanefjeld jest jednak zasadniczy problem – obfitują one w uran mający bardzo zły wpływ na środowisko. Grenlandczycy, którzy już dzisiaj odczuwają skutki zmian klimatycznych, zaczęli mieć wątpliwości co do wpływu nowego projektu na środowisko. Mniejszy koalicjant Siumutu, partia Demokraci, wycofał się z rządu i ten nie miał innego wyjścia niż rozpisać nowe wybory