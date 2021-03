To 400 mln przypadków więcej niż w 2019 r. Ogromnie – z 21 mln do 1,3 mld – zwiększyła się liczba stron internetowych wydawców, z których usunięto reklamy łamiące prawo lub wewnętrzne regulacje platformy internetowej. Google podkreśla, że w ub.r. zasady i mechanizmy, jakie stosuje do kontroli wyświetlanych na jego platformie reklam, przeszły poważny test, „gdy wspólnie nawigowaliśmy przez globalną pandemię, wybory na całym świecie i nieustającą walkę” z internetowymi oszustami.