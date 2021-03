Również mniejsze podmioty doceniają e-commerce. Hiszpańska Zara do 2022 r. chce zainwestować w sprzedaż sieciową ok. miliarda euro. Z kolei PVH, do którego należą marki Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein, przed COVID-19 rozdzielał swój towar na ten mający trafić do sklepów i ten sprzedawany wysyłkowo. W czasie lockdownu model ten zawiódł, więc w trakcie pandemii przekształcił część swoich sklepów w niewielkie centra logistyczne, a wykorzystując oprogramowanie służące do koordynacji łańcucha dostaw, identyfikował dostępny towar rozsiany po kraju, tak by szybko wysłać go do klienta. To pozwoliło na wzrost sprzedaży w sieci o ponad 30 proc. Teraz spółka wdraża podobne rozwiązanie w Azji, a w ciągu półtora roku chce zastosować je również w Europie i Australii.