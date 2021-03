Za drugą co do wielkości platformę dostaw przesyłek e-commerce we Francji polski właściciel sieci paczkomatów zapłaci 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł). Firma ma nad Sekwaną 11 tys. punktów odbioru i nadawania, a kolejne 4,8 tys. w krajach Beneluksu i na Półwyspie Iberyjskim. W ubiegłym roku Mondial Relay obsłużyła 131 mln przesyłek. Transakcja zostanie sfinalizowana po uzyskaniu opinii rady pracowniczej kupowanej spółki oraz zgody organów regulacyjnych.

Akwizycja jest realizacją strategii InPostu zapowiedzianej przy debiucie giełdowym w Amsterdamie w styczniu br. ‒ Mondial Relay zapewni nam obecność na jednym z największych rynków e-commerce w Europie. To skokowe przyspieszenie naszego wzrostu i zwiększenie wartości spółki – stwierdził prezes InPostu Rafał Brzoska. Przychody przejmowanego przedsiębiorstwa w ubiegłym roku wyniosły 437 mln euro, a jego EBITDA (zysk przed uwzględnieniem odsetek, podatków, deprecjacji i amortyzacji) 60 mln euro. Według wstępnych nieaudytowanych danych porównywalne obroty miał w ubiegłym roku InPost. Spółka podwoiła przychody do 2,53 mld zł, a jej EBITDA wzrosła prawie trzykrotnie ‒ do 994 mln zł. Sieć paczkomatów rozrosła się o niemal połowę – do 12,3 tys. Obsłużono za jej pomocą 247 mln paczek, a kolejne 61 mln kurierzy dostarczyli w ubiegłym roku do domów. Przejęcie francuskiego operatora ma przyspieszyć międzynarodową ekspansję InPostu, który obecnie poza krajem generuje poniżej 1 proc. przychodów. Francuski rynek e-commerce jest trzeci w Europie. Polska firma przewiduje, że dzięki akwizycji jej przychody międzynarodowe osiągną w perspektywie średnioterminowej 4,8–5,9 mld zł, liczba zagranicznych paczkomatów wzrośnie z niespełna 1,5 tys. na koniec ubiegłym roku do 18‒21 tys., a liczba przesyłek obsługiwanych na rynku międzynarodowym z 2,2 mln do 455‒555 mln. ©℗ Finansowanie francuskiego zakupu w okresie 365 dni zapewni InPostowi konsorcjum siedmiu banków. Spółka zakłada zamknięcie transakcji do końca II kw. br. Elżbieta Rutkowska