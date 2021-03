Do 6,5 mld zł zwiększył się w ub.r. przypis składki sopockiej firmy ubezpieczeniowej Ergo Hestia. Konkuruje ona z Wartą o miano drugiego co do wielkości gracza na naszym rynku ubezpieczeń majątkowych. Przychody towarzystwa były o 2,4 proc. większe niż rok wcześniej. Wartość wypłaconych odszkodowań zwiększyła się o niespełna 2,2 proc., sięgając 3,35 mld zł. Zysk firmy urósł z 283,8 mln zł w 2019 r. do 317,3 mln zł w ub.r.