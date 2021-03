Zdaniem RPO nie ma racjonalnych powodów do ograniczenia wsparcia z tytułu świadczenia postojowego dla osób, których wynagrodzenie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Co więcej przedsiębiorca musi opłacać za osoby współpracujące składki na ubezpieczenie społeczne. Wyjątek dotyczy sytuacji, w której osoba współpracująca jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w innym przedsiębiorstwie oraz otrzymuje z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie.