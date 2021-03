Jak dodaje, liczba rejestracji powinna zwiększać się również w marcu, tradycyjnie bowiem za sprawą wiosennego ożywienia gospodarczego wyniki są wówczas lepsze niż na samym początku roku. Ekspert prognozuje też, że choć sprzedaż roczna nie wróci do poziomu z 2019 r., to są duże szanse na wzrost o 10 proc. w odniesieniu do 2020 r.

Polskie dane kontrastują z tymi, które spłynęły z innych dużych rynków Starego Kontynentu. – Nam udało się przekonać rząd, że warto utrzymać otwarte salony, bo szansa na zakażenie w nich jest bardzo znikoma, a straty wynikające z zamknięcia byłyby bardzo duże. Inne państwa nie miały tyle szczęścia. W Niemczech czy we Francji można składać zamówienia online i odebrać auto na miejscu, ale to nie to samo. Konsumenci przed zakupem chcą porozmawiać z dealerem, porównać auta z innymi czy samemu je obejrzeć – tłumaczy Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM).

Luty upłynął pod znakiem znacznych spadków również w innych państwach UE. Największy z europejskich rynków, niemiecki, odnotował spadek o 19 proc. To co prawda mniejszy zjazd niż w styczniu (-31,1 proc.), ale nadal wskazuje na zdecydowane osłabienie popytu. We Francji dołek wyniósł z kolei 20,9 proc., co jest wynikiem jeszcze gorszym niż ten w styczniu. Najmniejszy spadek – we Włoszech – jest stosunkowo niski na tle innych państw (-12,3 proc.) za sprawą wsparcia kierowanego nie tylko do bezemisyjnych pojazdów, ale również wymiany auta na spalinowe, jeśli emituje mniej CO2 (do 135g/km).