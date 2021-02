Choć pandemia ostatecznie pogrążyła inwestycyjne cele SOR, to może być bardzo dobrym punktem startu na kolejne lata. Warunek konieczny to koniec COVID-19. A gdy uda się to osiągnąć, to warunki do zwiększenia nakładów są bardzo dobre. Po pierwsze, pandemia przesunęła popyt z usług do przemysłu. W Polsce widać to choćby po wynikach przemysłu i eksportu. Produkcja już wróciła do pandemicznego trendu, a eksport pod koniec ubiegłego roku rósł o 9,5 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Z badań PMI prowadzonych wśród menedżerów firm wiadomo, że przedsiębiorstwa mogłyby produkować więcej (bo mają dużo zamówień), ale zderzają się z barierą mocy przerobowych. Jeśli ta tendencja miałaby się utrzymywać, to firmy prędzej czy później staną przed dylematem: szukać nowych pracowników (co jest trudne zważywszy na ograniczoną podaż pracy) czy inwestować w bardziej wydajny sprzęt.