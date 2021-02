Zdaniem Zyty Machnickiej każdą firmę stać na to, by być lepszym pracodawcą. W tym celu należy przede wszystkim poprawić komunikację z pracownikami. A jeszcze konkretniej – postawić na employer branding. Pojęcie to funkcjonuje w literaturze biznesowej od lat 90. XX w. i najczęściej jest ono przez pracodawców rozumiane jako rodzaj PR: konieczność „pokazania się” i zapozowania na „pracodawcę marzeń”. Ma to skutkować przyciąganiem najlepszych specjalistów (oraz dobrym samopoczuciem kierownictwa „takiej fajnej” firmy). Według Machnickiej to nie jest dobra droga, bo celem powinien być „autentyczny employer branding”. Jak to osiągnąć, wyjaśnia w książce.