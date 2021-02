Dla big techów pandemiczny kryzys oznacza złoty wiek. Technologiczni giganci rosną jeszcze szybciej niż przewidywano. COVID-19 pomimo swojej bezprecedensowości, przyspiesza więc to, co wieszczono już wcześniej.

O tym, jak szybko rośnie rynek, świadczy fakt, że wyniki te nie odbiły się negatywnie na konkurującym z nim np. w infrastrukturze chmurowej Amazonie. Jego wpływy ze sprzedaży w całym 2020 r. wyniosły z kolei 386 mld dol., czyli o 38 proc. więcej niż w poprzednim. Imperium Jeffa Bezosa również ma za sobą historyczne trzy miesiące 2020 r. – osiągnęło przychód przekraczający 125 mld dol., po raz pierwszy przebijając magiczną setkę w jednym kwartale. Ta sztuka po raz pierwszy udała się też Apple’owi – między październikiem a grudniem osiągnął 111 mld dol. przychodu. To wzrost o 21 proc. r/r. Wszystkie wyniki przekroczyły oczekiwania analityków. I to w sytuacji, gdy jeszcze na przełomie marca i kwietnia same firmy uprzedzały, że rezultaty mogą być słabsze, choćby za sprawą zerwanych łańcuchów dostaw i recesji dotykającej wielu reklamodawców czy konsumentów.

Amerykański ExxonMobil w minionym roku odnotował stratę wynoszącą 22,4 mld dol. To najgorszy wynik od czterech dekad. Podobne problemy mają też inni giganci – Shell ogłosił straty sięgające 21,7 mld dol., a BP 5,7 mld dol. Jednocześnie amerykańskie media obiegła informacja , że Exxon na poważnie rozważał w ubiegłym roku fuzję z Chevronem (też strata 5,5 mld dol.), drugim największym koncernem naftowym w USA. Historia zatoczyłaby koło – firmy powstałe przy okazji rozbicia monopolu naftowego Johna D. Rockefellera znów połączyłyby siły. Teraz już nie po to, by dzielić i rządzić, lecz ratować się przed stratami wynikającymi z kryzysu i pogarszających się perspektyw. A sytuacja, w której najtęższe głowy biorą pod uwagę porozumienie z największym rywalem, by utrzymać wpływy, dobitnie świadczy o tym, że branża wchodzi na nieznane wcześniej terytorium i martwi się o swój dalszy byt.

I choć można się spodziewać, że w czasie popandemicznej prosperity wyniki będą lepsze, to w dłuższej perspektywie trudno dostrzec na horyzoncie jasne punkty. Zwłaszcza uwzględniając zmianę warty w Białym Domu i związaną z nią rewizję polityki klimatycznej oraz fakt, że nawet konserwatywny premier Wielkiej Brytanii, po pozbyciu się brukselskich ograniczeń, zapowiedział plan neutralności. Podobnie jak antagonistycznie nastawione do tych zmian Chiny , które w minionym roku, przynajmniej werbalnie, zadeklarowały udział w ekologicznym maratonie. A to dowodzi, że firmy starego typu będą w globalnym obiegu gospodarczym tracić na znaczeniu.

Te zmiany docierają również do Polski. I oprócz konieczności odchodzenia od dawnych paliw przypominają o tym, że to ostatni dzwonek na zbudowanie gospodarki mogącej dotrzymać kroku przebudowującemu się światu.

Stworzenie silnej firmy (niekoniecznie wydobywczej) według starego modelu było prostsze i korzystniejsze dla takich krajów jak Polska. Wystarczył duży jak na tę część Europy rynek zbytu, przychylność rządu i podstawowe umiejętności zarządcze. W dzisiejszym wyścigu technologicznym to za mało. Dawne atuty odgrywają coraz mniejszą rolę, a firmy wykorzystujące nowe technologie, wykuwają się w bólach. Nie chodzi o to, by żyć mrzonkami o budowie drugiego Facebooka, lecz o to, by odnaleźć się i przystosować polskie firmy do nowej rzeczywistości.