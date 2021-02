– To naprawdę bardzo skomplikowana i bardzo „wagowa” sprawa. Akcjonariusze w pełni polegają na naszym profesjonalizmie i na tym, co my będziemy rekomendowali. Wyraźnie widzę, że zostawiają to naszej rekomendacji – mówił dziennikarzom szef polskiego banku . Zastrzegł, że formalnie decyzję w sprawie wejścia w porozumienia z klientami podejmie walne zgromadzenie. Zwyczajne walne zgromadzenie Santander Polska w ostatnich latach organizował w maju (w ub.r. miało miejsce w czerwcu). Prezes nie wyjaśnił, czy możliwe jest zwołanie wcześniej nadzwyczajnego spotkania udziałowców.

Według Gajewskiego rekomendacja zarządu co do „wejścia w ugody” będzie zależała od wyników planowanej ankiety wśród klientów, badającej zainteresowanie przewalutowaniem (kredytobiorcy zyskają na tej operacji, ale idąc do sądu, mogą odnieść większe korzyści; ta druga droga będzie jednak wolniejsza i wiąże się z kosztami na rzecz prawników) oraz od pilotażu. Jak wyjaśniał prezes Santandera, chodzi o to, „żeby zobaczyć zainteresowanie nie tylko na poziomie deklaracji, ale rzeczywistych decyzji”. Przed decyzją w sprawie ugód bank chce też wyjaśnienia wątpliwości prawnych. Chodzi o uniknięcie sytuacji, w której bank poniesie koszt ugód, a później klienci będą je skarżyć w sądach.

Dziennikarze chcieli się dowiedzieć, czy ze strony banków decyzja o wchodzeniu w ugody może się przesunąć na kolejny rok albo jeszcze następny, bo próby rozwiązywania problemu kredytów frankowych były podejmowane od co najmniej sześciu lat. – Bądźmy poważni. To musi być ten rok – stwierdził Gajewski.

Jego bank miał w 2020 r. nieco ponad miliard złotych zysku netto, to o ponad połowę mniej niż rok wcześniej. To głównie efekt ponad 10-proc. spadku zarobku na odsetkach (efekt ubiegłorocznych obniżek stóp procentowych) i niemal o połowę większych niż w 2019 r. rezerw na ryzyko kredytowe. Ale także ponad 300 mln zł rezerw na ryzyko prawne związane z kredytami we frankach. Prezes podkreślał jednak, że bank jest dobrze skapitalizowany. Współczynnik wypłacalności przekracza 20 proc., a fundusze własne zbliżały się w końcu ub.r. do 27 mld zł. Suma bilansowa urosła w ub.r. o 9,4 proc., do 229 mld zł.