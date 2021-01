Nic nie wskazuje na to, żeby w 2021 r. miało się to zmienić. Ostatnio prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński i kilku członków RPP wykluczyli podwyżki stóp procentowych w najbliższej przyszłości. Gdyby się okazało, że gospodarka radzi sobie gorzej z kolejnymi falami pandemii, to można się raczej spodziewać obniżek stóp. A to oznacza, że nie ma widoków na wzrost odsetek od lokat. Eksperci spierają się jedynie o to, w jakim kierunku kapitał z banków będzie odpływał.