Po drugie zagranica i skandal inflacyjny. Inflacja to oczywiście sprawa podstawowa, nie dygresja. I ona – według prezesa – jest pod kontrolą. Nie należy obawiać się wystrzału cen. Jeśli miałby się pojawić jakiś problem, to raczej podobny do tego, z jakim musi radzić sobie wiele innych krajów, czyli zbyt niska inflacja. Ale… Skandaliczne według szefa naszego banku centralnego jest to, co dzieje się z cenami śmieci. Gdzie kolejny rok z rzędu mieliśmy wzrosty sięgające kilkudziesięciu procent. „Jak się temu bliżej przyjrzałem, okazało się, że oczywiście te śmieci i te ceny kształtują firmy zagraniczne” – mówił Adam Glapiński. I dodawał: „To musi się kiedyś skończyć. Nie może być sytuacji, kiedy banalny wywóz śmieci podbija nam tak znacząco inflację. Psuje charakter oddziaływania polityki pieniężnej”.