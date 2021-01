W obu przypadkach – mikrofirm i MSP – głównym warunkiem uzyskania pomocy jest spadek przychodów. Jednak w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw mechanizm ustalenia wielkości subwencji jest prostszy niż u MSP. Mikro mogą wykazywać spadek przychodów dla dwóch okresów: albo za czas od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r. (w porównaniu do tego samego okresu 2019 r.). albo od 1 października do 31 grudnia 2020 (tu do porównań ma służyć IV kwartał 2019). Jeśli obroty są mniejsze o co najmniej 30 proc., ale nie więcej niż o 60 proc., wówczas na każdego zatrudnionego (na etatach, umowy śmieciowe nie są brane pod uwagę) przedsiębiorca otrzyma 18 tys. zł. Jeśli spadek przychodów jest równy lub większy od 60 proc., wtedy kwota subwencji rośnie do 36 tys. zł na pracownika. Dodatkowy warunek: jeśli firma dostała już pomoc z tarczy 1.0, wtedy obowiązuje ją limit łącznej wartości wsparcia z obu tarcz w wysokości 72 tys. zł na zatrudnionego.