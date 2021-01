Mimo że wszyscy przyznają, iż najbardziej obawiali się twardego brexitu, to i ten miękki sprawił wiele problemów. Jak donosi BBC, część sklepów na kontynencie całkowicie zrezygnowała z dostaw na Wyspy, gdyż biurokracja, a także konieczność rozliczania się przed brytyjskimi organami podatkowymi wymaga dostosowania systemów i generuje większe koszty. Jedne firmy ogłosiły, że to trwała decyzja – przykładowo, obecnie holenderska firma Dutch Bike Bits zapowiedziała, że wysyła swoje produkty na cały świat z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, gdyż jak stwierdzono w oświadczeniu, „zmusiła ją do tego polityka tego państwa”. Część firm z całej Europy daje sobie czas na dopasowanie się do nowych realiów.

Gorzej będą mieli jednak klienci, bo będą ponosić wyższe koszty przesyłek. Choć nie trzeba opłacać ceł, to koszty determinuje np. konieczność samej odprawy. A te oscylują między 3–5 funtów. Przykładowo, w przypadku TNT cena to ok. 4,3 funta. Firmy kurierskie w Polsce również zmieniają swoje cenniki – jedne jeszcze nad tym pracują, inne (m.in. Poczta Polska czy DPD) wskazują, że koszty będą podobne jak w przypadku innych europejskich krajów spoza UE. – To próba znalezienia dodatkowego zarobku – deklarację celną i tak wypełnia klient za pośrednictwem strony internetowej, a kurierzy nie będą weryfikować jej poprawności. Opłaty wydają się niewspółmierne, choć dzisiaj trudno oszacować rzeczywiste koszty, jakie będą musiały być dodatkowo poniesione – twierdzi przedstawiciel Szybkiej Paczki. Podkreśla, że mniejsi gracze są w dużo trudniejszej sytuacji. – Informacje na stronach rządowych są bardzo ogólne i nie wiadomo, co zrobić. Obecnie nie przyjmujemy paczek, bo nie odbiorą ich od nas firmy odpowiedzialne za transport, z którymi współpracujemy. W dokumentacji trzeba wskazać wartość paczki – skąd mamy to wiedzieć, gdy wysyłamy używany towar bądź rzeczy osobiste? Wcześniej wystarczył ogólny opis, np. hasło „odzież”, a dziś wymaga się szczegółowej specyfikacji. A gdy nadawanych jest kilka rzeczy naraz, to nie ma na to nawet miejsca na oficjalnym druku. Nie wiemy też, czy dozwolone jest łączenie paczek w duże, co znacznie zmniejszało koszty. Tymczasem nie możemy pozwolić sobie na ryzyko ewentualnych zwrotów, bo zapłaci za to nadawca. Dopóki to ryzyko się nie zmniejszy, nie możemy normalnie działać – twierdzi Krzysztof Zawadzki.