Jednocześnie, jak ujawnił jeszcze w grudniu 2020 r. szef USTR Robert Lighthizer, trwają rozmowy w sprawie bardziej kompleksowego porozumienia handlowego. W obliczu chłodnych relacji na linii Londyn–Bruksela Waszyngton liczy na łatwiejszy dostęp do brytyjskiego rynku żywności. Na razie jednak uniemożliwia to różnica zdań co do jakości produktów. Brytyjczycy nie chcą zgodzić się m.in. na sprzedaż chlorowanego kurczaka czy wołowiny karmionej hormonami. Plany porozumienia mogłaby też pokrzyżować strategia Joego Bidena, zmierzająca do ocieplenia relacji z Unią, i ewentualny powrót do rozmów w sprawie Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Podpisanie porzuconej w 2016 r. umowy spowodowałoby, że sukces Brytyjczyków byłby zdecydowanie mniej spektakularny. Same chęci jednak nie wystarczą, bo przeszkody do pokonania mogą się okazać zbyt duże.