Wraz z rozpoczęciem nowego roku na zachód od Odry w życie wejdzie też nowa ustawa o OZE, przyjmująca jako naczelny cel neutralność klimatyczną. Ma wprowadzić tę gałąź energetyki na ścieżkę zgodną z celami UE na 2030 r. W systemie aukcyjnym planowany jest niemal dwukrotny wzrost mocy fotowoltaicznych (do 100 GW), ok. 30-proc. ekspansja naziemnych mocy wiatrowych (z 55 do ponad 70 GW). Moce na morzu mają zaś sięgnąć 20 GW. Udział czystych źródeł ma w ciągu dekady wzrosnąć do 65 proc. Cel ten, według części opozycji niewystarczający, może zostać podniesiony już w I kw. 2021 r. Nowe przepisy mają też pomóc branży zmierzyć się z jedną z głównych barier, jaką, zwłaszcza dla energetyki wiatrowej, stanowił opór społeczności lokalnych. Zgoda na budowę wiatraków ma się im opłacać –mieszkańcy uzyskają udział w zyskach z wygenerowanego prądu. Operatorzy mają zostać zobligowani do opłacania podatków tam, gdzie ulokowane są ich farmy, a nie centrala firmy.