– W mojej ocenie wyjdzie 30 mld zł – tak koszt ugód z frankowiczami szacuje w skali całego sektora członek zarządu jednego z banków zaangażowanych w kredyty walutowe. Zdaniem Andrzeja Powierży, analityka w Domu Maklerskim Banku Handlowego, może to być kwota 34 mld zł. Tyle kosztowałaby zamiana kredytów frankowych na złotowe z wzięciem przez banki na siebie strat, które obecnie ponoszą klienci w związku ze wzrostem wartości franka szwajcarskiego. Latem 2008 r. za franka trzeba było zapłacić mniej niż 2 zł. Obecny kurs to 4,17 zł.

Nie przesądza to jednak, że banki będą chętne do zawierania ugód.

– Kluczowe (w decyzjach, czy wejść w ugody – przyp. aut.) będą dwie rzeczy. Po pierwsze, zagadnienie niewzruszalności ugód w sądzie. Z prawnego punktu widzenia taka ugoda powinna pokazywać klientowi, na czym polegają jego ustępstwa, z czego on rezygnuje. Przy czym to trudno określić, przede wszystkim dziś nie wiadomo, jak sądy będą podchodzić do kwestii wynagrodzenia za korzystanie z kapitału – ocenia Andrzej Powierża.

Jeśli w sądach bankowe żądania wynagrodzenia za korzystanie z kapitału byłyby utrącane, to ugody polegające na zamianie kredytu z frankowego na złotowy byłyby dla klientów mniej korzystne niż doprowadzenie do unieważnienia oryginalnej umowy. Wtedy plusem takiego rozwiązania byłoby zaoszczędzenie na prawnikach i przyspieszenie załatwienia sprawy.

– Druga rzecz to konieczność rozważenia, czy wyjście z propozycją ugód nie będzie otwarciem puszki Pandory. To może zachęcić większą grupę klientów do kwestionowania umów. Również tych, którzy do tej pory nie chcieli iść do sądu. Proponując ugody, bank przyzna, że z jego umowami kredytowymi coś było nie tak – komentuje Powierża.