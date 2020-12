Przedsiębiorcy są zawiedzeni tempem wprowadzania restrykcji. – Nie można powiadamiać o decyzji, która wpłynie na tak wiele osób, z 48-godzinnym wyprzedzeniem. Tylko w dwóch lokalach stracimy przez to 400 tys. funtów – powiedział londyńskiej gazecie City A.M. dyrektor restauracji Norma i hotelu The Stafford – Stuart Proctery. Dodając, że przy okazji zmarnują się zapasy warte 10 tys. funtów. Nastroje pogarszają napływające dane o zatrudnieniu – od sierpnia do października pracę w Wielkiej Brytanii straciło 370 tys. osób.