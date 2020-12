– Dla LOT-u, tak jak dla wszystkich przewoźników lotniczych, 2020 r. będzie fatalny. Spółkę, która w ostatnich latach odnotowywała wzrosty liczby podróżnych sięgające 25–30 proc., teraz dotknęło ogromne załamanie ruchu. – Według najnowszych danych w tym roku powinniśmy obsłużyć ok. 3 mln pasażerów – mówi rzecznik LOT-u, Krzysztof Moczulski. Dodaje, że przewijająca się kilka dni temu w mediach liczba 2 mln podróżnych była niedoszacowana, miała tylko pokazać skalę spadku. A ten będzie rzeczywiście ogromny, bo jeszcze rok temu przewoźnik obsłużył ponad 10 mln pasażerów. Przed pandemią COVID-19 planował zaś, że liczba klientów w tym roku wzrośnie do 12 mln.

Według Adriana Furgalskiego, szefa Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, polska strona od dłuższego czasy prowadziła rozmowy z Brukselą w sprawie pomocy publicznej dla LOT-u. Urzędnicy m.in. przekonywali Komisję Euro pejską, że przewoźnik ma duże znaczenie dla polskiej gospodarki. Informowali też o tym, jakiego uszczerbku, by ona doznała, jeśli przewoźnik nie otrzymałby wsparcia. Według Furgalskiego oprócz kwoty kluczową kwestią będzie teraz to, jakie warunki udzielenia pomocy LOT-owi postawi Bruksela. Przykładowo Lufthansa musiała rezygnować z części połączeń długodystansowych. Z kolei Air France musiał ograniczyć siatkę krajową na rzecz połączeń kolejowych.

Poprzednią pomoc w wysokości 400 mln zł spółka otrzymała pod koniec 2012 r. Gdyby nie pandemia COVID-19 LOT zgodnie z zasadami unijnymi nie mógłby dostać kolejnej pomocy do końca 2022 r., czyli przez 10 lat od uzyskania ostatniego wsparcia. – Jednak pandemia to nadzwyczajna okoliczność. Liczę, że także z tego powodu Komisja Europejska nie będzie narzucać LOT-owi jakichś wyraźnych ograniczeń – mówi Sebastian Gościniarek z firmy doradczej BBSG.

Według najnowszych prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych IATA linie lotnicze na całym świecie w tym roku mogą ponieść ponad 118 mld dol. strat. To skutki kryzysu, który wywołuje pandemia COVID-19. Organizacja jeszcze w czerwcu szacowała, że te straty będą mniejsze i wyniosą ok. 84 mld dol. Prognozowana liczba podróżnych spadnie o 60,5 proc. w stosunku roku 2019. Wszystkie linie mają obsłużyć łącznie 1,8 mld pasażerów. Oznacza to, że pod względem ruchu lotniczego cofniemy się do wyników z 2003 r.