Badanie przeprowadzone na próbie 1,5 tys. polskich internautów wykazało ponadto, że brak reklam jest coraz poważniejszym atutem serwisów wideo działających w modelu subskrypcyjnym (SVOD). Jako motywację do korzystania z nich taki argument wskazało 63 proc. internautów – w poprzedniej edycji badania była to połowa badanych. Inne istotne argumenty przemawiające za tymi platformami to: najlepsze seriale, najlepsze filmy i techniczna wygoda korzystania z usług, które zebrały po 52 proc. odpowiedzi.