Dzięki temu po raz pierwszy wszyscy zainteresowani będą mogli w nim uczestniczyć bez wychodzenia z domu.

Pomimo pandemicznej rzeczywistości, organizatorzy zapewniają, że podobnie jak w poprzednich latach, w katowickim Międzynarodowym Centrum Kongresowym nie zabraknie głosu osób decydujących o gospodarczym kształcie Polski i Europy.

– XII Europejski Kongres Gospodarczy oraz European Tech and Start-up Days to przede wszystkim bardzo dobry zestaw tematów i gości. Już teraz mamy ok. 70 proc. potwierdzonych prelegentów, którzy deklarują udział w debatach na miejscu – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes grupy PTWP, organizator obu nadchodzących wydarzeń.

– To pierwsze takie spotkanie po pandemicznej przerwie, stwarzające możliwość rozmów, analiz i tworzenia planów w gronie polityków, samorządowców i biznesu. Transmisje ze wszystkich sesji i wydarzeń towarzyszących będzie można dodatkowo śledzić online. Zachęcamy do udziału zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie – dodaje Kuśpik.

Agenda obejmuje najważniejsze dziedziny życia gospodarczego – m.in. energię i klimat, finanse, cyfryzację, zarządzanie, ochronę zdrowia czy transport i mobilność.

Zaproszeni goście będą rozmawiać przede wszystkim o wyzwaniach, jakie tworzy kryzys wywołany przez koronawirus oraz o możliwościach „odbicia” gospodarek Polski i Europy.

Jednym z tematów będzie efektywne wykorzystanie pieniędzy w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej. Eksperci dokonają przeglądu nowych programów, omówią inwestycyjny potencjał Europy, Zielony Ład i zielone inwestycje oraz przyszłość polityki spójności.

Ważnym elementem debat będzie też rozwój innowacyjnych technologii – jak rozwiązania oparte o chmurę obliczeniową, sieć 5G, rozwój sektora e-commerce, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo oraz transformacja cyfrowa przedsiębiorstw.

Obecność na wydarzeniu potwierdzili już członkowie rządu i menedżerowie największych krajowych firm. W Katowicach zjawią się m.in. szef resortu finansów Tadeusz Kościński, minister klimatu Michał Kurtyka czy minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Nie zabraknie też przedstawicieli władz zajmujących się kluczowymi projektami gospodarczymi, jak Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu odpowiedzialny za odnawialne źródła energii, czy Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Wśród zapowiadanych gości z zagranicy są Frans Timmermans, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, Maimunah Mohd Sharif, dyrektor wykonawczy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich, czy Gary D. Sprague, partner w międzynarodowej firmie prawniczej Baker & McKenzie.

Świat nauki będą reprezentować m.in. były rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Robert Tomanek, rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk czy rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. Marek Rocki.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 2–4 września. Aby wziąć w nim udział, do 2 września należy się zarejestrować na stronie www.eecpoland.eu.

Jak zapowiadają organizatorzy, tegoroczna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days odbędzie się z zachowaniem wszelkich obowiązujących wymogów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa.

EKG to największy szczyt gospodarczy w Europie Środkowo-Wschodniej. W ubiegłym roku wzięło w nim udział ponad 12,5 tys. gości. W trakcie 150 debat rozmawiało ok. 1000 panelistów.