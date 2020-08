W Międzynarodowym Centrum Kongresowym trwają już ostatnie przygotowania do wydarzenia. W tegorocznej agendzie znalazło się ponad 70 sesji i debat tematycznych.

Pomimo trudności związanych z COVID-19 organizatorom udało się zaprosić do Katowic również gości z zagranicy, co sprawia, że także w tym roku przymiotnik „europejski” będzie jak najbardziej adekwatny.

Zwłaszcza, że jednym z głównych tematów będzie przyszłość Starego Kontynentu w czasach pandemii i jego szanse na szybkie wyjście z recesji. Świadczy o tym inaugurująca tegoroczny kongres debata pod hasłem „Europa Przyszłości”. Wezmą w niej udział paneliści na co dzień kształtujący obraz Unii Europejskiej: Teresa Czerwińska, wiceprezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Hans-Gert Pöttering, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodniczący PE w latach 2007–2009, i Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący ds. stosunków międzyinstytucjonalnych i prognozowania Komisji Europejskiej. Dyskusję moderować będzie Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były przewodniczący PE i premier RP, przewodniczący Rady EEC.

Dyskusje nie będą się jednak ograniczać wyłącznie do koronawirusowej perspektywy. Równie ważne będą debaty o priorytetach unijnej polityki do 2024 r., Nowym Zielonym Ładzie czy wpływu cyfryzacji na obecną ekonomię.

Z uwagi na trwającą wciąż pandemię debaty będą w całości transmitowane w internecie. Tegoroczne wydarzenie jest zatem szansą, by wysłuchać przemyśleń zaproszonych gości bez wychodzenia z domu.

– W ostatnich miesiącach wszystko się „wywróciło”. Dlatego dobrze będzie móc spotkać się, bezpośrednio oraz online, i porozmawiać. Mamy ogromną potrzebę wymiany wiedzy, informacji i doświadczeń. Właśnie po to organizujemy Europejski Kongres Gospodarczy. W dniach 2–4 września będziemy rozmawiać i starać się zrozumieć nową rzeczywistość – mówi Wojciech Kuśpik, organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego i European Tech and Start-up Days w Katowicach.

W Katowicach zjawią się też najważniejsi ludzie poszczególnych części polskiego świata ekonomicznego – ministrowie resortów gospodarczych, szefowie urzędów regulacyjnych, prezesi spółek Skarbu Państwa, przedstawiciele sektora prywatnego i inwestorów zagranicznych. Dzięki tak licznej obecności możliwe będzie uzyskanie kompleksowego obrazu polskiej gospodarki w trudnym czasie pierwszej recesji po 1990 r.

Organizatorzy zapewniają, że dostosowali się do nowej pandemicznej rzeczywistości, w związku z czym zadbają m.in. o zachowanie odpowiedniej odległości, środki ochrony osobistej i pomiar temperatury.

– Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach spełnia wszelkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa i daje możliwość komfortowego uczestnictwa, nawet w tak wymagających okolicznościach – zapewnia Wojciech Kuśpik.

W ramach tegorocznego EKG odbywa się też wiele wydarzeń towarzyszących. Oprócz najważniejszego, European Tech and Start-up Days i wręczenia nagród dla najlepszych i najbardziej perspektywicznych firm, organizatorzy uhonorują też osoby pozytywnie wpływające na rozwój gospodarczy kraju. W środę zostanie przyznany tytuł „Inwestora bez granic” przeznaczony dla wyróżniających się zagranicznych inwestorów w Polsce i najzdolniejszych polskich inwestorów za granicą. Drugą, przyznawaną dzień później nagrodą jest „Promotor Polski” – tytuł przyznawany osobom, których osiągnięcia na polu kulturalnym, naukowym lub biznesowym budują wizerunek naszej marki narodowej.

Organizatorzy chcą, by dyskusje ułatwił i podbudował jak najliczniejszy głos polskich przedsiębiorców. Dlatego oprócz licznej ich obecności w Katowicach wydarzenie poprzedzone jest ankietą „Badania przedsiębiorców – Europa przyszłości”, w której przedstawiciele biznesu podzielą się swoją opinią na temat tego, jak widzą losy unijnej gospodarki w ciągu najbliższych lat w kontekście postępującej cyfryzacji, walki ze zmianami klimatycznymi czy konkurencji z innymi rozwijającymi się częściami świata. Mogą też ocenić, czy wdrażane w Europie pakiety pomocowe są adekwatne do dzisiejszej rzeczywistości.

Wyniki ankiety zostaną zaprezentowane i omówione podczas kongresu.

Rejestracja na wydarzenie trwa do 2 września na www.eecpoland.eu. Organizatorem XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego, od pierwszej edycji w 2009 roku, jest Grupa PTWP.