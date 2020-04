"Przedstawiłem panu premierowi dwie propozycje (…).. Znalazło to akceptację premiera i minister (rozwoju Jadwigi) Emilewicz" – powiedział prezydent podczas briefingu.

Jedna z tych propozycji, dotyczy tego, by "wszyscy przedsiębiorcy zostali zwolnieni z obowiązku płacenia ZUS za pracowników". W drugiej propozycji chodzi o to, by "zostali przepisami tarczy antykryzysowej objęci także wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli swoją działalność przed 1 marca 2020 roku".

"Mam nadzieję, że takie zmiany zostaną wprowadzone" – powiedział prezydent.

Zaapelował do marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego "o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Senatu", by ten mógł zająć się przyjętą przez Sejm ustawą o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.





"Cały czas pracujemy, odbywamy również konsultacje.(...) Te rozwiązania będą dalej modyfikowane, zmieniane w zależności od potrzeb, sytuacji, w zależności od tego, jakie uzasadnione postulaty będą zgłaszane" – powiedział prezydent.