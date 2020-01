"Do końca grudnia 2019 r. opublikowano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 7 944 upadłości konsumenckich, wynika z analiz przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej. Oznacza to wzrost o 20,91% w stosunku do 2018 r. Od 1 stycznia 2015 r., gdy zmieniono przepisy ułatwiające upadłość konsumencką łącznie ogłosiło ją 26 595 osób" - czytamy w komunikacie.



"Przez ostatnie cztery lata średni wzrost liczby ogłoszonych upadłości wynosił 20%. Gdybyśmy więc pod uwagę wzięli również taki wzrost w 2020 r. to liczba upadłości wyniosłaby około 10 000. Należy jednak uwzględnić fakt, iż od marca zmieniają się przepisy związane z upadłością konsumencką, które umożliwiają jej ogłoszenie osobom, które przyczyniły się do swojej niewypłacalności" - czytamy dalej.



Jak zauważyła Anna Grudzień-Kurpiewska, radca prawny i licencjonowany doradca restrukturyzacyjny systematyczny wzrost liczby upadłości konsumenckich w Polsce rok do roku oznacza, że coraz więcej osób dowiaduje się o tym skutecznym rozwiązaniu prawnym i decyduje na wyjście z szarej strefy.



"To bardzo dobry sygnał również w kontekście gospodarczym, bo ci ludzie porzucą tzw. pracę na czarno, zaczną płacić podatki i, co ważne, urealnią swoje przychody" - napisała Grudzień-Kurpiewska w analizie przesłanej ISBnews.



COIG zwraca uwagę na fakt, iż obecnie tylko co drugi wniosek złożony o upadłość kończy się jej ogłoszeniem, co oznacza to, iż po zmianie przepisów upadłości może pojawić się ok. dwukrotnie więcej niż w 2019 r. i zbliżyć się do 20 000 upadłości.



"Zmiana prawa upadłościowego w zakresie upadłości konsumenckiej umożliwi większej ilości osób skorzystanie z tego rozwiązania. Jednak należy pamiętać, że samo ogłoszenie upadłości będzie otwierać dopiero proces oddłużenia. Zgodnie z nowymi rozwiązania prawnymi, plan spłaty wydłużony zostanie nawet do siedmiu lat w przypadku winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Natomiast celowe zadłużanie może w ogóle zniweczyć szanse na umorzenie długów" - oceniła Grudzień-Kurpiewska.



Najmłodsza osoba, która ogłosiła upadłość konsumencką w 2019 ma 16 lat, a najstarsza 94, a średnia wieku to 52 lata dla kobiet i 50 lat dla mężczyzn. Średnia wieku osób ogłaszających upadłość wyniosła 51 lat. Najwięcej upadłości dotyczy osób w wieku 40-49 lat 23,18% i 60-69 - 20,88%.



Seniorzy w wieku 60 lat i więcej odpowiadają za 32,98% wszystkich upadłości konsumenckich, podano także w materiale.



Najwięcej upadłości ogłoszono w woj. mazowieckim 1581 osób, śląskim 875 osób i kujawsko-pomorskim 737 osób.