GetBack w restrukturyzacji złożył informacje o realizacji planu restrukturyzacji wraz z jego aktualizacją do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, podała spółka. Przedłożony plan restrukturyzacji zakłada, że nadwyżka środków pieniężnych wygenerowana w trakcie realizacji układu zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat oraz na rezerwę na pokrycie wydatków nieujętych w planie restrukturyzacji.