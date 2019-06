"System zamówień publicznych z roku na rok staje się coraz mniej konkurencyjny. Jeszcze w 2017 roku do przetargu średnio stawało niespełna 2,5 firmy. W ubiegłym roku - już tylko 2,19. W efekcie system finansowany z ogromnych pieniędzy publicznych jest swoistym klubem dla wybranych. Czas to zmienić, dlatego m.in. przygotowaliśmy nowe Prawo zamówień publicznych" - powiedziała na konferencji prasowej Emilewicz.

Jak dodała, w systemie zamówień nasze państwo wydało ok. 163,2 mld zł w 2017 r. i 200 mld zł w 2018 r. "To blisko 10 proc. naszego PKB. Chcemy, aby te pieniądze - bardziej niż dotychczas - były wydawane efektywnie oraz służyły wzmocnieniu polskich firm, a także, by wzmacniały innowacyjność polskiej gospodarki i pomagały w osiąganiu naszych celów gospodarczych i społecznych" - tłumaczyła.

Nowe przepisy mają przyczynić się do wzrostu liczby firm, w tym MŚP, startujących w przetargach, oraz do tego, by pieniądze w systemie zamówień publicznych wydawane były w sposób uwzględniający np. wzrost innowacyjności.